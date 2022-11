leggo.it

L'evento inaugurale è invece previsto per sabato 26 novembre alle 18.30, quando la cantanteNicolai e il sassofonista Stefano Di Battista terranno a battesimo il Negozio di Natale 2022 con un ...... racconta la storia di una delle stelle più luminose del firmamento dellacountry americana, ... Quando il loro regno verrà messo in pericolo,Roman (Anna Friel), l'erede al trono, già ... La musica di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista per il negozio solidale di Emergency per Natale L’evento inaugurale è invece previsto per sabato 26 novembre alle 18.30, quando la cantante Nicky Nicolai e il sassofonista Stefano Di Battista terranno a battesimo il Negozio di Natale 2022 con un ...Inganni, bugie e tradimenti per un avvincente family drama ricco di colpi di scena, tutto al ritmo della musica country americana: arriva dal 23 novembre su Sky e in streaming su NOW la serie Monarch, ...