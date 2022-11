La marcia della Blu Basket continua | 66-78 a Cremona sulla Juvi

(Di lunedì 21 novembre 2022). La Bluinfila la terza vittoria consecutiva sul parquet di: laè battuta 66-78 nonostante le rotazioni limitate dei biancoblù e il problema falli che condiziona i 40’ del PalaRadi. Alla fine, però, la Gruppo Mascio trova il successo che permette di mantenersi nelle posizioni di vertice, dietro solo Cantù e la Vanoli. Sul parquet cremonese, Clark è nei dieci solo per onor di firma e coach Finelli sceglie nuovamente Maspero e Cerella, con Marini, Lombardi e Marcius. Sono Marini dalla lunga e Marcius da sotto ad aprire le danze (+4) prima del secondo fallo del croato. Lasi affida ad Allen per il primo sorpasso (12-11 al 5?) e a Blake per l’allungo (19-14). Bruttini colpisce dalla distanza, Marini attacca il ferro e converte un 2+1 che anticipa la ...

