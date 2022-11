La Lega propone bonus fino a 20mila euro per chi si sposa in chiesa | poi chiarisce | “Varrà per tutti i matrimoni”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Laha presentato una proposta di legge alla Camera che prevede unper chi siin: scoppia la polemica delle opposizioni, che hanno ricordato come l’Italia sia uno Stato laico. La precisazione di Palazzo Chigi Ma fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che è un’iniziativa parlamentare L'articolo proviene da Inews24.it.

... una 'crisi' alla quale laintende far fronte attraverso un cospicuo incentivo economico . Una proposta di legge che si, così, di contribuire alle ingenti spese che un matrimonio ...ARTICOLO PRECEDENTE Crisi matrimoni religiosi, labonus da 20mila euro Ultime notizie Sport Crisi matrimoni religiosi, labonus da 20mila euro 21 Novembre Sport Qatar 2022, ...Un bonus matrimonio se ti sposi in chiesa. Ad accendere il dibattito politico è una nuova proposta di legge presentata da deputati della Lega che prevede un bonus fino a 20mila euro ripartito… Leggi ...Due terzi delle risorse destinati contro il caro energia. Una porzione consistente invece sarà utilizzata per il taglio del cuneo fiscale ...