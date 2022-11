La giornata ai Mondiali - 21 novembre

Esordio al Mondiale per l' Olanda e il Senegal campione d'Africa in carica, rimasto senza la stella Sadio Mane . All' Al - Thumama Stadium le due nazionali si sfidano nella primadel Girone A, che vede al momento l'Ecuador in testa dopo la vittoria contro il Qatar nella gara inaugurale. Sfida inedita tra gli Oranje di Van Gaal e la selezione africana del ct Aliou ...Commenta per primo Nelladi sabato l'esterno della Fiorentina Nico Gonzalez , dopo esser stato escluso dai convocati dell' Argentina per idi Qatar 2022 , è tornato a Firenze per svolgere i primi esami ...[themoneytizer id=”99064-6] Terzo match di questa 22esima edizione dei Mondiali. Tra poco più di trenta minuti avrà inizio la sfida tra Senegal ed Olanda. Il match, dopo la vittoria dell’Ecuador ieri ...Mondiali 2022, le partite del 22 novembre: orari e dove vederle in tv Tocca ad Argentina e Francia fare il loro esordio in Qatar. In campo il Gruppo C e il Gruppo D per la 1° giornata della fase a ...