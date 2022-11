La disputa irrisolta sul sesso dei veicoli

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 novembre 2022) In tempi di gender fluid, non dovrebbe sorprendere più di tanto che il problema si riproponga anche per alcuni degli oggetti che sono stati e in parte ancora sono più cari all’immaginario dell’uomo moderno (pardon: dell’uomo e della donna), tanto da essere quasi antropomorfizzati: le autovetture. Quella che una volta credevamo di conoscere come la Maserati scopriamo oggi che è forse invece il Maserati, la Bmw ci si presenta come il Bmw, la Mercedes come il Mercedes, e così via transitando. Che cosa succede? In realtà la questione ha radici molto più antiche dell’odierna sensibilità gender. Alla fine dell’Ottocento ildeia motore era dibattuto come quello degli angeli nella Bisanzio assediata dagli Ottomani: le automobili o gli automobili? Per quanto ci possa oggi suonare improbabile, la seconda forma era la più usata agli albori. ...