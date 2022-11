La difesa di Montesano su “La Verità” | «Sono stato un uomo di sinistra | assurdo che ora mi diano dello squadrista»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 novembre 2022) «Mi sento offeso e diffamato. Negli anni ho accettato critiche, anche talvolta piuttosto pesanti, per le mie posizioni. Ma darmi del nostalgico del fascismo no, questa proprio la rispedisco al mittente. Mi devono chiedere scusa». Torna a difendersi così Enrico. E lo fa dalle pagine del quotiLa, in una lunga intervista con Giulia Cazzaniga. Nelle scorse settimane,si era ritrovato al centro di una polemica a Ballando con le stelle, dopo essere apparso in tv con una maglietta della Decima Mas, il reparto d’assalto della Marina militare fascista. Dalle pagine del quoti, il comico ha respinto le accuse di essere un nostalgico del Ventennio, definendosi «unlibero, democratico, rispettoso delle leggi e della Repubblica Italiana». Anzi, ...