La bolgia dei dannati | giovedì 24 a Salerno la presentazione del romanzo di Marcello Vitale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Sono capitato in un girone infernale di, solo che non ci abitano Paolo e Francesca. Ci stanno in cerca di riequilibranti pretese uomini frustrati e rappresentanti del gentil sesso, come Rachele e Ofelia, che s’accapigliano senza ritegno contendendosi lo stesso uomo. Niente di nuovo sotto il sole, seppure virtuale. La partita ingaggiata tra le due sembra sia stata vinta da Rachele, alias Dorina Magno da Pettingiano, perché Cristoforo, messo alle strette, ha abbandonato Ofelia, la bella riggitana. Sembra di stare a teatro, mi dico, forse dei pupi siciliani sorretti dai fili del puparo”. E’ un passo del“Ladei” (Cairo) di. Il libro sarà presentato24 novembre, alle ore 19, al Circolo Canottieri Irno (Via Porto, 41 ...