L’ Inter si fa sotto per Thuram | superato il Bayern Monaco?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022) I Mondiali di calcio, in corso di svolgimento in Qatar, sarà una ghiotta occasione per i dirigenti dei principali top team di intavolare trattative di mercato in vista della finestra invernale. L’pare essere la più attiva e decisa a farsiper Marcus, figlio d’arte e attaccante francese del Borussia M’Glabach, provando a bruciare la concorrenza del. L’SI FAPER: QUAL’ È LA STRATEGIA DEI NERAZZURRI? Nelle prossime ore, a Doha, dovrebbe andare in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra, nelle persone di Ausilio e Zanetti, e l’entourage del giocatore per provare a chiudere il primo colpo in vista di gennaio. Il francese, classe’ 97, ha il contratto in scadenza a fine stagione e ha già fatto ...