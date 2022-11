Killer prostitute | trovata l' auto di De Pau | ' Dopo gli omicidi ha avuto un incidente' Si cerca un' arma tipo stiletto

I misteri deldi Prati: manca l'arma del delitto e nessuna ammissione Sul mezzo sono stati avviate verifiche sia per trovare l'arma utilizzata per i delitti , una lama tipo stiletto, sia ...... su La Stampa , a firma di Patrizio Bati (uno pseudonimo ispirato, pare, al nome del serial...dove sono avvenuti i femminicidi Il luogo dove le vittime venivano segregate e. Quanta ...A bordo di una Toyota Iq per arrivare dalle vittime. Avrebbe avuto anche un incidente stradale. Potrebbe aver preso un taxi per andare dalla madre È stata ritrovata in un deposito l’auto – una Toyota ...prostituta di 65 anni. I misteri del killer di Prati: manca l'arma del delitto e nessuna ammissione Sul mezzo sono stati avviate verifiche sia per trovare l'arma utilizzata per i delitti, una lama ...