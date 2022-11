Karsdorp | nuovo strappo | non risponde alla convocazione

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le strade della Roma e di Ricksi stanno allontanando ormai in modo quasi definitivo. Il terzino olandese, scrive La Gazzetta dello Sport, non si è presentatoripresa degli allenamenti prevista per la giornata di ieri, con appuntamento di gruppo fissato alle 14.30. La seduta sarebbe stata prevalentemente atletica. La dirigenza continua a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...©LaPresseNon sorprendono in quest'ottica i sondaggi esplorativi effettuati per Odriozola e. I Blancos vogliono regalare a Carlo Ancelotti uninnesto con cui rivitalizzare la corsia ...Diversi i temi affrontati, dal casoa Roma alla situazione del campionato italiano, con ... un allenatore che Sabatini conosce molto bene: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal...Rick Karsdorp, terzino destro olandese classe 1995, non sarebbe più intenzionato a restare alla Roma dopo essere stato "sfiduciato" da Josè Mourinho: come riportato da ...La Juventus ha messo nel mirino il terzino della Roma, Rick Karsdorp: per l'olandese ci sarebbe una folta concorrenza ...