Jet privato | Signorini stuzzica Sonia Bruganelli | la replica di lei è memorabile

(Di lunedì 21 novembre 2022) Personaggi tv. “GF Vip 7”, Alfonso: battuta al veleno – Non si può certo dire che ad Alfonsomanchi il tempismo. Il conduttore ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina a, opinionista assieme ad Orietta Berti del reality show di Canale 5. Il direttore del settimanale “Chi” era di ritorno da Parigi, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza. Sui socialha parlato anche dei ritardi del volo di ritorno per la capitale. Leggi anche l’articolo —> “GF VIP” 7, puntata di stasera a rischio? Cos’è successo Ogni tanto ci vuole, bisogna staccare la spina. E quale miglior modo se non concedersi un viaggio? Alfonsoha ...

Su Instagram il botta e risposta tra il conduttore e l'opinionista del Grande Fratello ...Il conduttore pare aver provato a chiedere aiuto a Sonia Bruganelli e al suoma... Alfonso Signorini e la 'richiesta' a Sonia Bruganelli Come detto, Alfonso Signorini ha pubblicato alcune ...Weekend parigino per Alfonso Signorini, che si è goduto qualche giorno di relax nella sua città del cuore, in Francia, per ricaricare le energie prima di una nuova settimana alle prese con il Grande F ...«Ho chiesto un passaggio all'aereo della Bruganelli però mi ha detto che lei deve usare l'aereo stamattina per andare a prendere il pane, quindi non me lo può dare» ironizza Signorini riferendosi al ...