Jay Duplass e Timothy Omundson nella serie Percy Jackson di Disney+

(Di lunedì 21 novembre 2022) Importanti novità sullatargata, ovvero l’adattamento della fortunata saga per ragazzi concepita dalla penna di Rick Riordan e che, prossimamente, arriverà in streaming sulla piattaforma. Nello specifico, il cast dellavanta nomi importanti ai quali, ora, si annoverano anche altri due volti noti, Jay. Ecco i dettagli mentre si attende la data di uscita della. Vedi le esclusive imperdibili su: abbonati ad un prezzo esclusivo Due nuovi attori nel cast diCome dicevamo prima, il cast dellabasata sui racconti di Rick Riordan, si arricchisce della presenza di altri due ...

Si sono uniti al già corposo cast della serie, in arrivo in streaming prossimamente,(visto in Industry e Transparent ) e Timothy Omundson ( Psych ). I due saranno rispettivamente Ade, il ...È stato infatti annunciato che( Industry ) e Timothy Omundson ( Psych ) appariranno nello show basato sulla saga di romanzi scritti da Rick Riordan , ricoprendo i rispettivi ruoli di Ade ...I due attori interpreteranno rispettivamente Ade ed Efesto nella serie Disney tratta dai romanzi di Rick Riordan ...L'adattamento della fortunata saga per ragazzi sul semidio adolescente nato dalla penna di Rick Riordan arriverà in streaming prossimamente.