Jason David Frank morto | l’addio del mondo del wrestling all’attore dei Power Rangers

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022), famoso per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie, èall’età di 49 anni. È stata l’icona di intere generazioni. Tra quei bambini che lo vedevano come un idolo, oggi ci sono molti wrestler che, in queste ore, hanno condiviso sui social network frasi, ricordi, foto e video legatideceduto. Il primo tra tutti è stato Xavier Woods, che ha pubblicato un video dell’attore quando fu ospitato dal canale Up Up Down Down. C’è poi l’intervento toccante di Matt Cardona: “Pensavo di essere troppo vecchio per i. Ma ho comunque guardato lo spettacolo e giocato con le figure di mio fratello. Ho avuto la fortuna di stringere amicizia connel corso ...