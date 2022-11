Italia ko in Austria | Rangnick rovina il record di Mancini VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Brutto stop della Nazionale di, nel giorno dell'inizio dei Mondiali in Qatar. L'dibatte l'2-0 con...

Lo dimostra l'approccio svagato e distratto alla gara, complice la solida e coriacea, ... L'si ferma a una leggera superiorità nel possesso palla, a due occasioni per Politano e Raspadori ...Noi al gelo di una tristissima amichevole, il Resto del Mondo al caldo del red carpet di Doha: Qatar - Ecuador più importante e coinvolgente di. Il pianto finisce qui: la ...I giudizi sulla squadra di Mancini dopo il ko incassato a Vienna nell'ultima amichevole del 2022 Le pagelle di Austria-Italia, ultima amichevole del 2022 per gli azzurri che a Vienna sono stati sconfi ...Dimarco tra i più in palla degli azzurri, Donnarumma luci e ombre. Nel recupero l'esordio di Miretti (di Stefano Salandin) ...