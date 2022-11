Italia | esordio per Miretti con la Nazionale

C'è tempo per l'di Fabio Miretti, il 55esimo della gestione Mancini della nazionale: ma l'a Vienna è battuta 2 - 0 nella riedizione degli ottavi di finale di UEFA EURO 2020. Formazioni ...Guardi Valencia, autore di una doppietta , e immagini un Paese intero esultare per l'positivo. Inno, non si esulta. La Nazionale di Mancini è a Vienna , mica ad Al Khor . Mica a Doha .Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...E’ finita 86-76 la sfida del PalaSerradimigli tra Banco di Sardegna Sassari e Givova Scafati, valevole per settima giornata del campionato di serie A. La prima panchina gialloblù di coach Caja coincid ...