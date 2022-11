Italia | CdS | “Una nazionale senza testa”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS la squadradeve davvero dare la scossa per ritrovarsi in maniera importante e seria. “I due gol di differenza ci stavano. Si sono aggiunte le distrazioni. L’era stordita,ritmo e misure, quasi mai in grado di innescare Raspadori, costretto a rientrare per toccare la palla. Non abbiamo costruito o quasi. Una sola parata di Lindner, sullo spunto di Politano, a un sospiro dall’intervallo, quando Mancio ne ha sostituiti quattro. Fuori Gatti, Politano, Grifo e Di Lorenzo. Dentro Scalvini, Pessina, Chiesa e Zaniolo. Ritoccato appena lo spartito. L’tendente al 3-5-2 ibrido. L’attaccante romanista si è scambiato quasi subito con Chiesa e ha preso la fascia destra. Scalvini lo copriva. Sul versante opposto Dimarco (unico a salvarsi) correva ...