Italia | Bonucci | ' Mondiale? Non possiamo cambiare ciò che è stato'

Rammarico a profusione al termine del ko per 2 - 0 dell'nell'amichevole di Vienna contro l' Austria firmata Xaver Schlager e David Alaba . A "metterci la faccia", ai microfoni della Rai (oltre al commissario tecnico Roberto Mancini), il capitano ...Dopo la sconfitta per 2 - 0 a Vienna in amichevole contro l' Austria , a commentare la prestazione dell'si è presentato anche il capitano azzurro Leonardo. Il difensore ha parlato così ai microfoni Rai : "Non eravamo quelli di sempre, all'inizio abbiamo sbagliato tanto. Loro hanno creato ...Rammarico a profusione al termine del ko per 2-0 dell' Italia nell'amichevole di Vienna contro l' Austria firmata Xaver Schlager e David Alaba. A "metterci la faccia", ai microfoni della Rai (oltre al ..."Alcuni di noi hanno visto la cerimonia di apertura del Mondiale ed e' una ferita che ci porteremo dietro per del tempo". Leonardo Bonucci, ...