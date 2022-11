Ita | dopo lo stop del governo alla trattativa con Certares anche Msc si chiama fuori | “Non più interessata alla privatizzazione”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il gruppo Msc, che a maggio insieme a Lufthansa aveva presentato un’offerta non vincolante per Ita, siche il nuovohapato laesclusiva col fondo americano, in partnership commerciale con Delta ed Air France-Klm, facendo rientrare in campo l’altra cordata, il gruppo che si occupa di trasporto merci e passeggeri via nave e fa capo a Gianluigi Aponte ha fatto sapere di aver già informato le autorità competenti di non essere più interessato a parteciparedi Ita Airways, “non ravvisandone le condizioni nell’attuale procedura”. La partita è ora nelle mani del nuovo presidente Antonino Turicchi.il rinnovo del consiglio di ...

Il Fatto Quotidiano

il ritiro del gruppo di Aponte restano in campo Lufthansa (da sola) e Certares Msc conferma di non essere interessata all'acquisizione di una quota diAirways.che lo scorso 31 ottobre il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva deciso di non prorogare la trattativa in esclusiva con Certares, in corso dal 31 agosto, era tornata in ......bilancio rispettando i termini temporali massimi del 31 ottobre - ha spiegato l'Assessore Carlo Marzi - e abbiamo voluto confrontarci immediatamente con le associazioni e le parti sociali subito... Ita, dopo lo stop del governo alla trattativa con Certares anche Msc si chiama fuori: “Non più… Msc conferma di non essere interessata all’acquisizione di una quota di Ita Airways. Dopo che lo scorso 31 ottobre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva deciso di non prorogare la trat ...In sei si contendevano gli spazi a pochi passi dall'Ottagono, ha vinto il marchio della doppia C dopo 31 rilanci da 50mila euro l'uno. Una parte delle ...