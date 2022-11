TGLA7

- 'Chi protesta vuole che l'Ue smetta di sostenere il regime iraniano' ha detto il corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia. 'il partito radicale ha iniziato una marcia il 10 dicembre ...Registrazione audio di "Aggiornamenti sulle proteste in. Collegamento con Mariano", registrato domenica 20 novembre 2022 alle 00:00. Sono intervenuti: Mariano(corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia). Sono stati discussi i ... Iran, Giustino: 'Manifestanti rivolgono inascoltati appello al mondo libero: il tuo silenzio è per noi la morte' "i manifestanti vogliono che l'Ue smetta di sostenere il regime iraniano" ha detto il corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia. "il partito radicale ha iniziato una marcia il 10 dicembre prossim ...Si intensifica la repressione e i protagonisti del cinema e dello sport iraniani sono stati condannati per aver espresso solidarietà alle proteste ...