Iran | arrestate le attrici Katayoun Riahi e Hengameh Ghaziani ' Forse questo sarà il mio ultimo post'

Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato due noti attrici, Katayoun Riahi e Hengameh Ghaziani, colpevoli di essersi mostrate senza ...... fra cui una quarantina di minori, mentre per l'Onu ha parlato di circa 14mila persone. ... l'Inghilterra si è inginocchiata prima della partita d'esordio contro l'Le tensioni che stanno ...dal 16 settembre al 20 novembre sono almeno 419 le persone rimaste uccise in Iran, tra cui almeno 60 minori e 54 membri delle forze di sicurezza iraniane, mentre sono oltre 17.000 le persone arrestate ...Le ripercussioni delle proteste in Iran arrivano fino in Qatar, dove la nazionale è impegnata nella prima partita del girone contro l'Inghilterra. I calciatori non hanno cantato ...