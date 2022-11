Iran | altre due attrici arrestate per aver posato senza il velo | «Lunga vita alla libertà»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo l’arresto di Hengameh Ghaziani, un’altra attriceiana è stata fermata dalle forze dell’ordine di Teheran. Si tratta di Katayoun Riahi e anche lei, come Ghaziani, ha condiviso immagini e video delle proteste che da mesi ormai stanno sconvolgendo il Paese. Le mobilitazioni sono iniziate verso la metà di settembre, in seguitomorte di Mahsa Amini, la 22enne uccisa dpolizia morale per nonindossato correttamente lo hijab. Da allora, le proteste si sonorgate fino a coinvolgere diverse cittàiane, raccogliendo la solidarietà e il supporto di diversiiani residenti all’estero. Secondo quanto riporta la Bbc, Ghaziani e Riahi sono stateieri per ordine del procuratore generale con l’accusa di «collusione e ...