Interesse Juventus per Milinkovic-Savic | quanto è fattibile?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non è più un mistero l’dellaperdella Lazio. Nonostante il forte corteggiamento, i bianconeri si sono sempre scontrati con le richieste molto alte di Lotito, che valuta l’ex Genk circa 100 milioni. Cifre troppo alte per il club torinese, che però non molla la presa sul giocatore.per: sarebbe il giocatore giusto? Sergej, è un centrocampista duttile in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Grazie ai suoi 191 centimetri per 82 chili, il giocatore fa della fisicità la sua caratteristica principale, ma è anche un centrocampista molto tecnico in grado di manovrare bene il pallone. Grazie ai suoi continui inserimenti in ...