(Di lunedì 21 novembre 2022) L’Istituto di Previdenza Sociale è nuovamente al centro della scena Purtroppo i criminali informatici utilizzano i nomi istituzionali per veicolare delle pericolosissime truffe. Il phishing sta spopolando in questi giorni con una nuova mail fake. Purtroppo non si placano i tentativi da parte degli hacker di L'articolo proviene da Inews24.it.

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

La sanzione connessa al mancato rispetto delladel contratto di lavoro all'Qualora aveste intenzione di assumere un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno la sanzione ...Mirko Spadaro - - > " Continua a piovere sul bagnato per i circa 500 lavoratori dei cantieri di servizio cittadini, stavolta per un madornale errore diall'da parte del Comune! ". Il consigliere comunale Libero Gioveni , capogruppo di Fratelli d'Italia, che in passato aveva sollecitato e ottenuto l'avvio dei cantieri di servizio ... Invalidità civile: quando può essere sospesa o revocata INPS, comunicazione in arrivo: gli italiani dovranno fare attenzione! L'Istituto di Previdenza Sociale è nuovamente al centro della scena ...“Continua a piovere sul bagnato per i circa 500 lavoratori dei cantieri di servizio cittadini, stavolta per un madornale errore di comunicazione all’Inps da parte del Comune!”. Il consigliere comunale ...