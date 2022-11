Inno Iran | testo | parole e musica VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dal 1990 è “Sorud-e Melli-e” l’nazionale dell’. La melodia è stata composta da Hassan Riyahi, mentre ilè stato scritto da diversi autori. L’verrà risuonato per la prima volta a Qatar 2022 al Khalifa International Stadium prima dell’inizio del match contro l’Inghilterra. Di seguito il. Verso l’alto, all’orizzonte, sorge il sonte orientale La luce negli occhi dei credenti nella giustizia Bahman è lo zenith della nostra fede. Il tuo messaggio, oh Imam, d’indipendenza, libertà, Oh martiri, i vostri clamori risuonano nelle orecchie del tempo Duratura, continua ed eterna La Repubblica Islamica dell’! SportFace.

