Inno Inghilterra | testo | parole e musica VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’dell’è “God Save the King”. Sicuramente l’più famoso e riconoscibile al mondo, è anche uno dei più antichi al mondo. Non è infatti certa la sua realizzazione, ma laed ilsono stati pubblicati insieme già nel 1744, e per questo è facile intuire come il componimento possa essere fatto risalire al XVII-XVIII secolo. Tra le altre cose, è bene ricordare che lo stesso“cambia” a seconda di chi è al trono d’. Se infatti fino ad ora siamo sempre stati abituati a sentire God Save the Queen, con la scomparsa della Regina Elisabetta II e la conseguente ascesa al trono di Re Carlo III, ilè adesso, per l’appunto, God Save the King.God save our gracious King, Long live our noble ...