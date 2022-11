Inghilterra-Iran | gol e la curva del pub esplode – Video

I calciatori dell'non hanno cantato l'inno nazionale prima della partita contro l'. Alcuni tifosi li hanno fischiati e insultati dagli spalti. È successo subito prima dell'incontro valido per il Gruppo ...Sospesa per circa 11 minuti: il portiere degli asiatici Beiranvand si è scontrato col compagno Hosseini ed è stato costretto ...Appena prima dell'inizio di Inghilterra-Iran, match della fase a gironi di Qatar 2022, i tifosi persiani hanno preso di mira Maguire con alcuni striscioni ironici ...Non si fermano i Tre Leoni e trovano addirittura il 5-1 sull’Iran. Al 71' Kane controlla un bel pallone e lo smista sulla destra per il neoentrato Rashford. L’attaccante del Man United dribbla il dife ...