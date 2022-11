Inghilterra - Iran 1 - 0 | sblocca Bellingham | primo gol con i Tre Leoni

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'. Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'di ...

L'calcio si è mostrato molto più coraggioso delle federazioni calcistiche che hanno fatto dietrofront sulla fascia arcobaleno solo per paura di essere ammoniti. L'allenatrice è stata costretta a ...I giocatori dell'non hanno cantato l'inno nazionale prima della partita contro l'ai Mondiali in Qatar . Un segnale di sostegno nei confronti delle proteste contro il regime , in difesa dei diritti ...L’Inghilterra trova anche il raddoppio contro l’Iran prima dell’intervallo. Al 43' angolo dalla sinistra di Trippier, Maguire salta più in alto di tutti sul secondo palo e fa la sponda al limite. Saka ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Iran Mondiali 2022, Kane e compagni cercano subito i tre punti. La rosa… Leggi ...