Indonesia | terremoto di magnitudo 5 6 a Giava | oltre 150 morti

(Di lunedì 21 novembre 2022), fortesull'isola dicancellati diversi voli Usa, bufera di neve sullo stato di New York: gli esperti temono una 'tempesta storica' weekend di festa per il presidente Usa Joe ...

, fortesull'isola di Giava cancellati diversi voli Usa, bufera di neve sullo stato di New York: gli esperti temono una 'tempesta storica' weekend di festa per il presidente Usa Joe ...E' salito ad almeno 162 persone morte e altre 700 ferite il bilancio provvisorio deldi magnitudo 5.6 che ha scosso l'isola principale dell', Giava , con epicentro nella città di Cianjur, secondo quanto riferito da Ridwan Kamil, governatore della provincia di Giava ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...La fortissima scossa è stata registrata nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava, ed è stata avvertita anche a Giacarta ...