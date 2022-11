Indonesia | forte terremoto sull' isola di Giava | decine di morti

È di almeno 14 morti e 17 feriti inil bilancio di unterremoto che ha fatto tremare l'isola principale dell'arcipelago, quella di Giava, in cui si trova anche la capitale Giacarta. Lo riferiscono le autorità locali. L'...Terremoto inscossa a Giava Sono morte decine di persone. Centinaia, forse migliaia di case sono state danneggiate. Finora, sappiamo di 44 persone decedute', ha detto il portavoce ...Nella capitale molte persone sono scese per strada: i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti e alcuni sono stati evacuati.È pesante il bilancio del terremoto di magnitudo 5.6 che si è verificato in Indonesia, nei pressi della capitale Giacarta: morti, feriti e tanti dispersi ...