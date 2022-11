Indiana Jones 5 | arrivano le prime immagini ufficiali del film

(Di lunedì 21 novembre 2022) In attesa dell’uscita di5, nelledelviene mostrato l’aspetto di Harrison Ford Farà ritorno nel giugno 2023, che arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo col suo quinto capitolo, a ben 15 anni dal quartodella saga, Il regno del teschio di cristallo. Nell’attesa, Empire Magazine ha svelato leimmagine della pellicola, che mostrano Harrison Ford nei panni dell’iconico archeologo. Il primo passo della campagna di lancio di5, la cui uscita è, come detto, prevista per il prossimo giugno.5: cosa sappiamo delNonostante non manchi tantissimo, anche ...

