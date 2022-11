Incidente a Milano in Porta Venezia | tra i soccorritori il sindaco Beppe Sala – FOTO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un motociclista di 44 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto. L’è avvenuto domenica, a, in zona, poco dopo le 19. La corsa dell’auto si è conclusa contro il dehor di una pizzeria, che ha rito danni alla struttura esterna. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica. Il 44enne è stato trasto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Da quanto si apprende, l’uomo non è in pericolo di vita. Al volante dell’auto che ha travolto il motociclista c’era una donna di 66 anni: è stata trasta al Fatebenefratelli, in codice verde. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daBellaDaDio® ...

Il Fatto Quotidiano

