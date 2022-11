In Italia esiste una multa di 100mila euro | ecco quale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov – Lapiù onerosa può arrivare anche a, in. L’incubo degli automobilisti, nella sua versione – per fortuna – peggiore, può condurre addirittura alla rovina economica, come riportato dal Corriere dello Sport. UnadaLadariguarda le cosiddette gare di velocità “senza autorizzazione”. Vi rientrano anche condotte del tutto spericolate, come mettersi al volante in modo avventato, senza prestare attenzione o usando il telefono. La sanzione non è sempre quella massima, ovviamente: si varia da 87 a 345per non aver regolato adeguatamente la velocità o da 42 a 173 ...