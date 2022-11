In Cdm dl Iva | accise carburanti e sostegno alle Marche

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato in data odiernaore 20.30 a Palazzo Chigi, è integrato come segue: - decreto legge: Misure urgenti in materia die IVA sui ...

L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 20.30 a Palazzo Chigi, è integrato come segue: - decreto legge: Misure urgenti in materia di accise esui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici (Presidenza - Economia e Finanze). Lo comunica Palazzo Chigi. . 21 ......solo dal 2024 Il 'cambio di rotta' si evince dalla bozza del decreto atteso ininsieme alla legge di bilancio. Si passa così dall'attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di, ...Questa sera si riunirà un Cdm per parlare della Manovra finanziaria che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2022.Il taglio del cuneo fiscale nella legge di bilancio verrebbe destinato interamente ai lavoratori. A quanto si apprende a poche ore dall'inizio del Consiglio ...