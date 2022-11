Ilaria D’Amico fa flop e il pubblico la vuole fuori | Che C’è di Nuovo cancellato?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022)fae rischia la cancellazione del suo programma, Che c’è di, come andrà a finire? Tutti i lavori e le modifiche fatte in questi giorni per permettere alla conduttrice di portare a casa il risultato sperato (o almeno decoroso), non sono bastati e adesso il programma di Rai2 rischia davvero grosso, o quasi. Il programma diè stato collocato al giovedì sera in prima serata ma il suo, un misero 3% scarso al debutto (e poi il calo fino a sotto i due punti percentuali), sta mettendo vertici di Rai2 in crisi: è tutto pronto per tagliare via la conduttrice? Secondo quanto rivela Dagospia sembra che Antonio di Bella avrà il compito di prendere la decisione finale sulle sorti del programma tenendo conto di una media dell’ 1.65% ...