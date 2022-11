“Il suo ex fidanzato è pazzo!” | Clarissa Selassiè difende Antonella Fiordelisi al GF Vip

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le sorelle, ospiti di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, hanno parlato del Grande Fratello Vip 7 prendendo le difese di, tra le concorrenti più discusse di questa nuova edizione. Le sorelledifendonoal GF Vip Gianluca Benincasa è pazzo, cosa si inventa? Noi lo abbiamo conosciuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Carmen cerca di convincere Victor a far rientrare finalmente Kiros al lavoro , ma ilè ... Carmen farà un disperato tentativo: pregherà Ventura di offrire a Kiros l'opportunità negata da...Fino all'ultimo momento ho vissuto con la speranza che fosse ancora viva", ha detto iltramite illegale. Intanto torna ad emergere una intercettazione del padre di Saman, Shabbar che ...Nel suo primo post su Instagram racconta ... Convinta di aver lasciato la casa per colpa di Nikita, spiega: “È la peggiore. Ha un fidanzato ma è innamorata di Antonino. Gioca colpendo le debolezze ...Esperienza da brividi per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di visitare insieme al fidanzato Goffredo Cerza e alla sua amica Sara Daniele il castello di Bardi, nel par ...