Il sondaggio su Stefano Bonaccini candidato alla segreteria del Pd | piace a un terzo dell’elettorato Dem

(Di lunedì 21 novembre 2022) La candidatura didel Partito Democraticoa un elettore su tre. Nelproposto oggi da Demos e illustrato da Ilvo Diamanti su Repubblica il presidente dell’Emilia-Romagna stacca nettamente la concorrente Elly Schlein e gli altri anche se la domanda era a risposta aperta. E quindisi aggiudica il 32% delle preferenze, in crescita di sei punti rispettorilevazione di ottobre, e supera anche Mario Draghi, Giuseppe Conte ed Enrico Letta. La maggioranza è larga e significativa, spiega Diamanti, anche perché undegli elettori ancora non ha un’opinione in merito. Dietro di lui c’è l’ex vicepresidente del Consiglio Regionale emiliano Schlein, nel frattempo eletta deputata. ...

