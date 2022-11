Il sondaggio politico di lunedì 21 novembre 2022

(Di lunedì 21 novembre 2022) - Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4473 non rispondenti) tra il 16 e il 21. Il campione è ...

Il documento informativo completo delsarà disponibile sul sito www.sondaggipolitocoelettorali.it...questa proposta - sottolinea - comprendo invece come i Dem vogliano apparire amici dei giovani ad ogni costo e questo fa parte della deriva progressista che ha colpito la nostra scuola dal 6...Prima battuta di arresto per Fratelli d'Italia. A certificarlo sono i sondaggi Euromedia realizzati per La Stampa.Questa è davvero l'epoca delle contraddizioni del politicamente corretto. Dopo averci per anni assillato con le meraviglie della ...