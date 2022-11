Il Senegal crolla alla distanza | all’Olanda basta poco per vincere | il Mondiale non ingrana

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilnon. Dopo tre partite, il verdetto è che non abbiamo visto ancora partite avvincenti, ma tutte mal giocate da almeno una squadra in campo, e vinte dall’avversaria consforzo. Non è del tutto il caso del match trae Olanda, perché anche gli oranje hanno faticato maledettamente per un’ora, ma vincendo nel finale con due gol è arrivato un successo fondamentale quanto non proprio figlio del bel gioco e dello spettacolo. Gakpo e Klaassen, due acuti in extremis quando tutto sembrava apparecchiato per lo 0-0. Aiutati da Mendy, che sbaglia tutto nel primo gol con un’uscita fuori tempo, poi nel secondo respinge male su un tiro comunque insidioso. Van Gaal può esultare, ma è chiaro come con l’Ecuador serva una prestazione sicuramente più convincente. Perché i sudamericani hanno dimostrato di ...