Il ragazzo che ruba le bottiglie per il compleanno e il giudice comprensivo

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI – Una giornata cercando di restare umano in uno spaccato di giustizia che va trasformando i magistrati in “rider dei fascicoli”. IlGiuseppe Battarino del Tribunale di Varese pubblica sul sito questionegiustizia.it il resoconto di un lunedì mattina in carcere a decidere sulla convalida dell'arresto del giovane Tommaso, lo chiama così richiamando il nome del protagonista di ‘Una vita violenta' di Pasolini, spunto per una riflessione su come si stia svilendo, dal suo punto di vista, il ruolo del magistrato orientato sempre più a una visione “paraziendalistica della giurisdizione”. Il buondel“L'addebito a carico di Tommaso è di rapina impropria: il furto in supermercato che diventa articolo 628, secondo comma, c.p. perché 'per mantenere il possesso della refurtiva e guadagnare l'impunità' ha ...