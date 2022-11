Il progetto di Renzo Piano per il Rione Sanità di Napoli | il sindaco Manfredi | “Un dono alla città”

Agenzia ANSA

... per portare avanti la linea vera del centro- calendiano, e cioè di riprendere la ... perciò mi ha sorpreso l'ingegnere!), ma il tipo dipolitico della Moratti e magari di una sua ..."Comedy Show Club" questo il nome deldestinato ad un successo travolgente, punta tutto ... Inoltre, ha fatto da testimonial al caffè Segafredo in uno spot accanto aArbore. Torna su Rai ... Renzo Piano dona a Napoli progetto per rione Sanità - Campania Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...