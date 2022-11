Il Pd di Bonaccini | la sfida per il rilancio | vocazione maggioritaria e spirito riformista

Il governatore emiliano si candida a segretario del partito. La sua proposta punta a tenere insieme le varie anime. 'Di alleanze parleremo solo dopo aver definito la nostra ...... per il vertice regionale dell'Emilia - Romagna, sarebbe una "bella", lo schema probabile ... la sinistra del partito finirebbe nelle mani dell'ex vice diin Regione. La Schlein può ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...