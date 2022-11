Il Partito Comunista Cinese mette scienziati al governo per competere con gli Usa

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Presidente della Repubblica Popolare, Xi Jinping, ha nominato nei ruoli apicali del(Pcc) una nuova generazione di tecnocrati con esperienze in campo tecnologico come l’aerospazio, l’intelligenza artificiale, i chip e altri domini di importanza strategica. Il fenomeno, rilevato dal Wall Street Journal, si inserisce nel quadro della competizione sino-americana che investe in particolare le scienze e la tecnologia, elementi cruciali su cui si gioca la prosperità geopolitica di domani. Stando ai dati elaborati dalla Brookings Institution, il numero di funzionari con rilevanti esperienze di settore sarebbero 81, quasi il 40% del Comitato Centrale del Pcc. Composto da 205 membri, decide sulle principali questioni di politica nazionale. A suo volta comprende il Politburo, l’organo supremo del ...

... la fondazione dei Fasci di Combattimento, l'impresa di Fiume, gli incidenti di Trieste e l'incendio del "Balkan", l'attentato anarchico al Teatro "Diana", la nascita deld'Italia. ...È un reale strumento di spionaggio per la raccolta dei dati delcinese". Ma anche l'amministrazione presieduta dal dem Joe Biden si sta muovendo. Kemba Walden , vicedirettrice della ...Ricerca e sviluppo per competere con gli Stati Uniti nelle tecnologie critiche, chiave di volta per la prosperità geopolitica.Campogagliano, provincia di Modena, poco meno di 9mila anime. «Sono nato proprio lì davanti, in questa piazza. Ed è qui che ritorno la sera, perché è dove vivo con la mia famiglia», dice il governator ...