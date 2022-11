(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilvuole costruire una base solida per il futuro partendo dai protagonisti che tanto stanno entusiasmando in questa stagione. Si va verso...

Calciomercato.com

De Laurentiis, all'epoca, voleva solo consegnare ilalla sua dimensione, che oggi la bibbia economico - finanziaria che è Mergermarket ricostruisce. Il, scrive il portale, si trova in ...La partita si sblocca soltanto nel corso del secondo tempo con la sortita offensiva cheSaggese, autore del vantaggio per i napoletani. Gli ospiti non ci stanno e agganciano il pareggio nelle ... Il Napoli premia Spalletti e due leader della rosa: accordo per il rinnovo, cifre e dettagli Venerdì 25 e sabato 26 novembre dalle 10 alle 18 nella chiesa di San Bartolomeo, sposizione e laboratorio promossa dall’Associazione Amici degli Archivi onlus ..."Artefice del raddoppio dei visitatori del Mann, diventato una 'casa aperta' al contesto socioeconomico e culturale che lo circonda", Paolo Giulierini, archeologo, è il vincitore del 'Premio Maiuri' 2 ...