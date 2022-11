Il Napoli fa gola ai fondi USA | affare da 1 miliardo

De Laurentiis, all'epoca, voleva solo consegnare ilalla sua dimensione, che oggi la bibbia economico - finanziaria che è Mergermarket ricostruisce. Il, scrive il portale, si trova in ...Ilfaoltreoceano perché alcuni fondi americani hanno espresso il loro interesse per acquistare il club di De Laurentiis Ilfaoltreoceano perché alcuni fondi americani hanno ...Stando a Mergermarket, risultati, conti in ordine e prospettive della società azzurra stanno attirando le attenzioni di alcuni investitori inte ...Cessione del Napoli, secondo Antonio Corbo sono stati offerti 900 milioni di dollari a De Laurentiis per vendere la SSCN.