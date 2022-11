Il Governo smantella il Reddito di cittadinanza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilsta valutando il possibile taglio aldiper risparmiare circa 1,5-2 miliardi. Ma sul come si sta ancora discutendo in queste ore che precedono l’arrivo della Manovra in Consiglio dei ministri. L’aiuto resterà per i poveri, ha ribadito il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Forti critiche dal M5S. “IlMeloni dimostra di avere letto la Costituzione al contrario – ha detto a Repubblica il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando deldi-: regala un biglietto in prima classe a evasori e corrotti che vogliono girare con mazzette di contanti, mentre lascia al proprio destino chi è in grande difficoltà economica e sociale”. Conte: “L’ossessione di Meloni ère ildi ...