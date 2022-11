Il Galles vuole cambiare nome dopo il Mondiale in Qatar

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilnon vuol più chiamarsi. La Federazione è intenzionata a modificare ildelle proprie Nazionali in Cymru efarlo alla fine delche si disputerà intra novembre e dicembre. La Federcalcioe si riferisce già alle sue squadre nazionali con il “nuovo”a livello locale, ma in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il Foglio

... arriva il comunicato di Inghilterra,, Olanda, Germania, Belgio, Danimarca, Svizzera, con il ... E ancora: La Fifa è un'organizzazione inclusiva chemettere il calcio a beneficio della ...13' Beiranvandcontinuare e cambio congelato. 11' Sanitari ancora in campo e gioco fermo. ...del match Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche USA e. ... Se il Galles vuole chiamarsi Cymru non è per capriccioso irredentismo (ANSA) - ROMA, 19 NOV - C'è anche Alberto Zaccheroni nel gruppo di studio tecnico (Tsg) voluto dalla Fifa per i Mondiali al fine di fornire analisi all'avanguardia di tutte le ...No alla fascia “One Love” al braccio, sì alla fascia “No Discrimination" autorizzata dalla Fifa: sembra essersi archiviato così il dibattito sulla fascia arcobaleno ...