Il finto malore per evitare l' arresto | Valencia | la mossa clamorosa della star dei Mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una doppietta all'esordio contro il Qatar. La vittoria dell'Ecuador porta la firma (doppia) di Enner, che a 33 anni ha già iniziato un Mondiale da vero protagonista. Come nel 2016, quando un episodio lo rese celebre agli occhi del mondo nella sfida contro il Cile, quando si accasciò a terra da solo richiamando immediatamente l'attenzione dei giocatori in campo e dei sanitari che corsero subito in suo soccorso. Sembrò che fosse qualcosa di grave, dato che lasciò il campo in barella e intubato. Ma in realtà l'ambulanza che in fretta si precipitava a trasportare il giocatore in ospedale, poteva rappresentare un pericolo: a seguirla c'erano ben 13 poliziotti. Quella difu una fuga premeditata perl'. L'infortunioe la fuga La sfida era valida per le ...