Calciomercato.com

Taremi (IR) su rigore Non c'è partitaInghilterra e Iran: Kane e compagni travolgono gli ... bella doppietta per l'esterno, prima con un tiro al volo, poi con un tiro a giro dopo un. Kane:...... una fatica immane per superare la metà campo, zero intuizioni,quasi sempre a vuoto ... ma solo perché non hanno subito altri gol, senza comunque mai tirare in porta una sola volta,le ... Il dribbling fra coscienza e passione: Mondiale da godere anche senza l'Italia Una è andata, ne restano 6. La prima settimana senza campionato è filata via abbastanza svelta, anche grazie all’Italia di Mancini: 2 partite, soprattutto l’ultima, che ci hanno fatto capire quanto po ...Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espresso nel corso del format "On The Pitch" di MilanTV su Kakà: "Kakà ...