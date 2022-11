Il deputato Aboubakar Soumahoro in lacrime sui social Ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilinsuidopo le polemiche sul caso di denunce alla cooperativa in cui sarebbe coinvolta la mogliedi Alleanza Verdi e Sinistra, dopo le polemiche scoppiate in seguito alla segnalazione di alcuni lavoratori delle due coop, Karibu e Consorzio Aid, che hanno sporto denuncia segnalando presunti mancati pagamenti e irregolarità contrattuali, è comparso suicon un video in cui, insi difende dalle accuse che gli sono mosse ingiustamente non risultando coinvolto in nessuna indagine. Nel video ilesordisce: “Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone”. “Sono una persona integra. Pulita. ...