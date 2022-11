Il Concerto di Natale trasloca a Capodanno Nel cast tanti artisti amatissimi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ildiè uno degli eventi più attesi dell’anno e che, come consuetudine, viene trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset, la sera della Vigilia (il 24 dicembre). Il tradizionale appuntamento che si rinnova ogni anno, ha spento le sue 30 candeline e, per l’occasione, quest’anno, si rinnova nel titolodiper la Pace, ma anche nella sua messa in onda che, per la prima volta nella sua storia, sarà la sera di, ovvero l’1 gennaio 2023. L’evento e gli ospiti Ildiè l’evento che dal 2019 viene condotto da Federica Panicucci e che vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti, musicali e non, per festeggiare le festività in unche ripropone i motivi più classici e più evocativi del ...